Eskişehirspor'dan Altay taraftarına plaka jesti

Güncelleme:
Eskişehirspor yönetimi, Altay'ın taraftar bilet fiyatlarını 26 TL olarak belirlemesine karşılık, misafir tribünü biletlerini 35 TL olarak açıkladı. İki camia arasındaki dostluk köprülerini güçlendiren bu hamle futbol kamuoyunda takdirle karşılandı.

Ligin ilk devresinde İzmir'de oynanan maçta Altay yönetiminin Eskişehirspor taraftarı için bilet fiyatlarını 26 TL yapmasına karşılık, Eskişehir cephesinden iade-i ziyaret niteliğinde bir hamle geldi. Eskişehirspor yönetimi, İzmir ekibinin taraftarları için bilet bedelini 35 TL olarak belirledi.

İki camia arasındaki dostluk köprülerini güçlendiren uygulama, futbol kamuoyunda takdirle karşılandı. Sezonun ilk yarısında Altay'ın, Eskişehir'in plaka kodu olan 26 rakamını bilet fiyatına yansıtarak başlattığı jest, bu kez Eskişehirspor tarafından sürdürüldü. Siyah-kırmızılı yönetim, hafta sonu oynanacak zorlu müsabaka öncesi misafir tribünü bilet fiyatlarını İzmir'in plaka kodu olan 35 TL'ye çekti. Bu haraket iki taraftar grubununda içlerini ısttı. - ESKİŞEHİR

