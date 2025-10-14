Haberler

Eskişehirspor'da Göçerler Dönemi Sona Erdi, Hakan Şapçı İle Anlaşıldı

Eskişehirspor'da Göçerler Dönemi Sona Erdi, Hakan Şapçı İle Anlaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehirspor, teknik direktör Serdar Göçerler ile yollarını ayırarak Hakan Şapçı ile anlaştı. Kulüp Başkanı Ulaş Entok, Şapçı ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Serdar Göçerler ile yolları ayıran Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Hakan Şapçı ile anlaşma sağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 2 Temmuz 2025 tarihinde teknik direktörlük görevine getirdiği Serdar Göçerler ile yol ayrılığına gitti. Göçerler ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden kırmızı-şimşeklerin yeni teknik direktörü bugün belli oldu. Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, teknik direktörlük görevi için Hakan Şapçı ile resmi sözleşmeye imza attı.

"Teknik direktörlük görevi için Hakan Şapçı ile anlaşmaya varılmıştır"

Eskişehir'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Hakan Şapcı ile anlaşmaya varılmıştır. Kulüp Başkanımız Ulaş Entok ve yeni Teknik Direktörümüz Hakan Şapcı, resmi sözleşmeye imzalarını attı. Hocamıza hoş geldin diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı zirvede olmayı kabul etmezdi

Erdoğan'ın uçağı neden pas geçti? AK Parti'den en net yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.