Eskişehirspor, Bornova 1877'yi Yenerek Play-Off Potasına Yaklaştı
3. Lig 4. Grup'ta Eskişehirspor, Bornova 1877 ile oynadığı maçı 1-0 kazanarak play-off potasına girdi. Tayfun'un 24. dakikada attığı golle öne geçen Eskişehirspor, puanını 17'ye çıkardı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir'de Bornova 1877 takımına konuk olan Eskişehirspor maçı tek golle kazanarak play-off potasına adını yazdırdı. Eskişehirspor müsabakanın 24'üncü dakikasında Tayfun'un ayağından golü buldu ve devre arasına 1-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısında iki takımın atakları sonucu değiştirmedi, kazanan konuk takım Eskişehirspor oldu. Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 17'ye çıkardı. Bornova 1877 ise 7 puanda kalarak alt sıralarda yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor