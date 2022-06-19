Eskişehirspor 57 yaşında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehirspor 57 yaşında

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Eskişehirspor 57 yaşında

Eskişehirspor'un kuruluşunun 57. yılı dolayısıyla taraftarlar, tarafından sosyal medyadan 'Eskişehirspor'umuz 57 yaşında' paylaşımları ile kutlamalar gerçekleştirdi.

Eskişehirspor'un kuruluşunun 57. yılı dolayısıyla taraftarlar, tarafından sosyal medyadan ' Eskişehirspor'umuz 57 yaşında' paylaşımları ile kutlamalar gerçekleştirdi.

Eskişehirspor taraftarları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Eskişehirspor'un 57.kuruluş yıl dönümünü kutladı. 'Eskişehirspor'umuz 57 yaşında' adıyla yapılan paylaşımlar, Eskişehirliler tarafından yoğun ilgi gördü. Kulübün 57. yaşını kutlayan taraftarlar, takımlarına olan sevgilerini sosyal medya üzerinden de gösterdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehirspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title