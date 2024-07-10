Eskişehirspor, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yakup Demirci ile anlaştı

Eskişehirspor 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yakup Demirci ile anlaşmaya vardı.

Eskişehirspor son olarak İnkilapspor'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yakup Demirci ile anlaşma sağladı. Yakup Demirci siyah-kırmızılılarla sözleşme imzalayıp, forma ile poz verdi. - ESKİŞEHİR