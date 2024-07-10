Eskişehirspor, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yakup Demirci ile anlaştı
Eskişehirspor, İnkilapspor'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yakup Demirci ile anlaşma sağladı. Demirci, siyah-kırmızılılarla sözleşme imzalayarak forma ile poz verdi.
Eskişehirspor 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yakup Demirci ile anlaşmaya vardı.
Eskişehirspor son olarak İnkilapspor'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yakup Demirci ile anlaşma sağladı. Yakup Demirci siyah-kırmızılılarla sözleşme imzalayıp, forma ile poz verdi. - ESKİŞEHİR