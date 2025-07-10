Eskişehirspor 2013 yaş grubu yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor'un altyapısında yer alan 2013 yaş grubu sporcuları, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için hazırlıklarına hız verdi. Espa Halı Saha Tesisleri'nde saat 20.00-21.00 arasında gerçekleştirilen antrenman programında, oyuncular kendi aralarında maç yaparak hem kondisyonlarını hem de takım uyumlarını geliştirdi. Teknik ekibin gözetiminde yapılan karşılaşma, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve sezona hazır hale gelmeleri açısından önemli bir adım oldu. Eskişehirspor altyapısının, geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirmek ve Türk futboluna kazandırmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR