Eskişehirli Wushu Sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Eskişehirli Wushu sporcuları, 1. Geleneksel Avrupa Wushu Şampiyonası'nda şampiyonluk ve 4'üncülük elde etti. Şerife Yorgancılar Avrupa şampiyonu olurken, Mislina Yirmibeşcik ise Avrupa 4'üncüsü oldu. Sporcuların başarısı Eskişehir'i gururlandırdı.

Eskişehirli Wushu sporcuları 1. Geleneksel Avrupa Wushu Şampiyonası'nda şampiyonluk ve 4'üncülük elde etti.

1. Geleneksel Avrupa Wushu Şampiyonası 14-17 Aralık tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece Gazenfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlendi. Büyük mücadelelere sahne olan turnuvaya Eskişehirli sporcular da katıldı. Turnuvada başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerlerinde toplayan sporculardan Şerife Yorgancılar rakiplerini eleyerek Avrupa şampiyonu olurken, bir başka başarı sporcu Mislina Yirmibeşcik ise Avrupa 4'üncüsü oldu. 1 altın ve 1 bronz madalya ile şehre dönen sporcular sevenlerini gururlandırdı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda genç sporcular ve antrenörleri tebrik edildi. - ESKİŞEHİR