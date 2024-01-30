Eskişehirli Tenisçi Dila Biyçe Dönmez Çiftlerde Şampiyon Oldu

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 14 yaş Kış Kupası Turnuvası'na Eskişehir'den katılan Dila Biyçe Dönmez, çiftlerde şampiyonluk elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 22-26 Ocak tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen 14 yaş Kış Kupası Turnuvası sona erdi. Turnuvaya Eskişehir'den katılan genç sporcu Dila Biyçe Dönmez, çiftlerde şampiyonluk elde ederek memleketinin gururu oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genç sporcunun ve antrenörünün başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR