Eskişehirli Taekwondo Sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım İçin Mücadele Edecek

Eskişehirli taekwondo sporcuları Kaan Sarıbulut ile Ayber Yeler, Avrupa Şampiyonası'nda milli takım için mücadele edecek. Seçmelere Eskişehir'den katılan sporcular, gösterdikleri başarılarla milli formayı giymeye hak kazandı. Genç sporcular Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil edecek.

Eskişehirli taekwonda sporcuları Kaan Sarıbulut ile Ayber Yeler, Avrupa Şampiyonası'nda milli takım için mücadele edecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek olan Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonası için milli takım seçme müsabakaları Konya'da düzenlendi. Seçmelere Eskişehir'den katılan Kaan Sarıbulut ve Aybel Yeler, gösterdikleri başarılarla milli formayı giymeye hak kazandı. Genç sporcular Sarıbulut ve Yeler, 19-22 Ekim tarihinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil edecek.

Eskişehir'de spora ve sporculara kattığı değerle dikkat toplayan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise genç sporcular tebrik edilirken, yeni başarı temennilerinde de bulunuldu. - ESKİŞEHİR