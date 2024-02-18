Eskişehirli Sporcular Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 13 Madalya Kazandı
Eskişehirli sporcular, 11 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplamda 13 madalya elde etti. Turnuvaya Eskişehir'den katılan sporcular büyük bir başarı elde etti.
Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na katılan Eskişehirli sporcular 11 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.
11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın müsabakaları 8-14 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Turnuvaya Eskişehir'den katılan sporcular, Turkish Open Poomsae'de 11 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, hem ailelerini hem de hemşehrilerini gururlandıran sporcuları tebrik etti. - ESKİŞEHİR