Eskişehirli Sporcular Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 13 Madalya Kazandı

Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na katılan Eskişehirli sporcular 11 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın müsabakaları 8-14 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Turnuvaya Eskişehir'den katılan sporcular, Turkish Open Poomsae'de 11 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, hem ailelerini hem de hemşehrilerini gururlandıran sporcuları tebrik etti. - ESKİŞEHİR