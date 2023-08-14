Eskişehirli Sporcular Uluslararası Karate Turnuvasında 1'inci Oldu

Eskişehirli sporcular, 13 ülkeden bin 950 sporcunun katıldığı turnuvada 7 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak il bazında 1'inci oldu.

Eskişehirli sporcular 13 ülkeden, bin 950 sporcunun katıldığı turnuvada 7 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak il bazında 1'inci oldu.

Türkiye Karare Federasyonu tarafından 11-13 Ağustos tarihleri arasında Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Karate Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 13 ülkeden bin 950 sporcu katıldı. Eskişehir'i temsil eden sporcular ise turnuvaya damga vurdu. Farklı kategorilerde yarışan sporcular 7 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak iller bazında 1'inci olarak dikkatleri üzerine çekti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda büyük başarı ile dönen sporcular tebrik edildi. - ESKİŞEHİR