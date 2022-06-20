Eskişehirli sporcular ulusal müsabakalardan başarıyla döndü - Haberler

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Eskişehirli sporcular ulusal müsabakalardan başarıyla döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eskişehirli sporcular ulusal müsabakalardan başarıyla döndü

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımları ve sporcuları, Aydın, Bursa ve Uşak'ta düzenlenen müsabakalardan dereceyle döndü.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımları ve sporcuları, Aydın, Bursa ve Uşak'ta düzenlenen müsabakalardan dereceyle döndü.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tenis takımı 16-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen Aydın Analig Tenis'te yarı finale yükseldi. 17-19 Haziran tarihlerinde Uşak'ta düzenlenen Masa Tenisi Analig grup elemelerinde kız takımı 3'üncü olarak yarı finale çıktı. Ferdi kız sıralamasında ise Elif Köroğlu 3'üncü oldu. Bursa/Gemlik Bölgesel Triatlon Ligi'nde ise Eskişehir'i temsil eden 2008-2009 Kızlar 400 metre yüzme 2 bin 400 metre koşuda Beyza Bilgiç, bölge birincisi oldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir gençlik Bursa Uşak Spor Haberler

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