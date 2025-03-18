Eskişehirli Sporcular Snowboard Türkiye 3'üncüsü Oldu

Eskişehirli sporcular Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncülüğü elde edip, 10 madalya ve 5 kupa kazandı.

Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası, 12-15 Mart 2025 tarihleri arasında Kayseri Erciyes'te gerçekleştirildi. Şampiyonaya Eskişehir'den de sporcular katılım sağladı. Eskişehirli sporcular şampiyonadan Türkiye 3'üncülüğü elde edip, 10 madalya ve 5 kupa kazanarak geri döndü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir olarak büyük bir gurur yaşadık. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR