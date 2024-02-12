Eskişehirli Sporcular Okul Sporları Karate Müsabakalarında Başarılı

Isparta düzenlenen Okul Sporları A-B Grubu Karate Grup Müsabakaları'na Eskişehir'den katılan sporcular 2 birincilik ve bir üçüncülük elde ettiler.

Okul Sporları A-B Grubu Karate Grup Müsabakaları Isparta'da düzenlendi. Ülkenin farklı şehirlerinden katılımın gerçekleştiği turnuvada Eskişehir temsil eden sporculardan Esmanur Aslan Kumite ve Batuhan Ötgün Kumite kendi kulvarlarında birinci olurken, Yusuf Sakinak Kumite ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladılar. Sporcular elde ettikleri dereceler sonrasında mutlulukları göze çarparken, bu anlarını arkadaşları ve antrenörleri ile paylaştılar. - ESKİŞEHİR