Eskişehirli Sporcular Judo Müsabakalarında Başarı Elde Etti
Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Grup Müsabakaları'nda Eskişehirli sporcu Aynişah Akkoca 44 kg kategorisinde birinci oldu, Ferzan Deniz Çalık ise +57 kg'de beşinci sırayı elde etti.
Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Grup Müsabakaları'nda Eskişehirli sporcular Aynişah Akkoca ve Ferzan Deniz Çalık başarı elde etti.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 25-26 Mart 2025 tarihlerinde Bilecik'te gerçekleştirilen müsabakalarda, 44 kg kategorisinde Aynişah Akkoca birincilik kazanarak şampiyon oldu. +57 kg kategorisinde ise Ferzan Deniz Çalık beşinci sırayı aldı.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor