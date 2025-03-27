Eskişehirli Sporcular Judo Müsabakalarında Başarı Elde Etti

Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Grup Müsabakaları'nda Eskişehirli sporcular Aynişah Akkoca ve Ferzan Deniz Çalık başarı elde etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 25-26 Mart 2025 tarihlerinde Bilecik'te gerçekleştirilen müsabakalarda, 44 kg kategorisinde Aynişah Akkoca birincilik kazanarak şampiyon oldu. +57 kg kategorisinde ise Ferzan Deniz Çalık beşinci sırayı aldı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. - ESKİŞEHİR