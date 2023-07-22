Eskişehirli Sporcular İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli sporcular, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli sporcular, minderden 1 gümüş, 1 bronz madalya ile ayrıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 19-21 Temmuz tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Büyükler Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası büyük mücadeleye sahne oldu. Şampiyonaya Eskişehir'den katılan 2 sporcu elde ettikleri derecelerle Eskişehirlileri gururlandırdı. Sporculardan Ahmet Oğuz Coşar, 92 kilogram kategorisinde çıktığı minderde Türkiye ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi olurken, 77 kilogramda mücadele eden Recep Karakuş üçüncülük elde ederek, bronz madalya kazandı.

Sporcuların her zaman destekçisi olan antrenörler Mehmet Aykol ve Sercan Yalçın, sporcuları tebrik ederek daha büyük başarılar kazanacaklarına inandıklarını söyledi. - ESKİŞEHİR