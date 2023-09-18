Eskişehirli Sporcular İlgi Odağı Oldu

Eskişehirli sporcular, 26 ilden 815 sporcunun katıldığı turnuvada 4 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak Genel Klasman Şampiyonu oldu.

Eskişehirli sporcular, 26 ilden 815 sporcunun katıldığı turnuvada 4 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak Genel Klasman Şampiyonu oldu.

Bursa İller Arası Minik-Yıldız Karate Ligi, 17 Eylül tarihinde Bursa'da düzenlendi. Büyük mücadelelere sahne olan turnuvaya 26 ilden 815 sporcu katıldı. Eskişehirli sporcular, 4 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak, turnuvaya damga vurdu. Başarılı bireysel performanslarla madalyaları toplayan sporcular, toplam 16 madalya ile Genel Klasman Şampiyonluğunu da Eskişehir'e kazandırdı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sporcular tebrik edilirken, yeni başarı temennilerinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR