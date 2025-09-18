Haberler

Eskişehirli Sporcular Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü

Güncelleme:
Eskişehirli sporcular Zeynep Yiğit ve Murat Cırık, Bulgaristan'da düzenlenen 46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda önemli dereceler elde ederek madalya kazandı. Zeynep Yiğit, 18 yaş altı kızlar 60 kilo kategorisinde dünya üçüncüsü olurken, Murat Cırık sağ kolda dünya üçüncüsü, sol kolda ise dünya şampiyonu oldu.

Eskişehirli sporcular Zeynep Yiğit ve Murat Cırık, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

10-22 Eylül 2025 tarihlerinde Bulgaristan'ın Albena kentinde 60 ülkenin katılımıyla düzenlenen 46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular önemli dereceler elde etti. 18 yaş altı kızlar 60 kilo kategorisinde mücadele eden Zeynep Yiğit, sağ kolda dünya üçüncülüğü kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Aynı zamanda Zeynep Yiğit'in antrenörü olan milli sporcu Murat Cırık ise +80 kilo ayakta yarışanlar kategorisinde sağ kolda dünya üçüncüsü, sol kolda ise dünya şampiyonu oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
