Eskişehirli Sporcu Yusuf Sakinak Anadolu Yıldızları Türkiye Finallerinde Bronz Madalya Kazandı

Eskişehirli sporcu Yusuf Sakinak, Anadolu Yıldızları Türkiye Finallerinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 3 - 7 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Finalleri zorlu mücadelelerin ardından sona erdi. Finallere Eskişehir'den katılan Yusuf Sakinak, çıktığı 3'üncülük mücadelesinde zafer elde ederek, bronz madalyanın sahibi oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, genç sporcu ve antrenörleri tebrik etti. - ESKİŞEHİR