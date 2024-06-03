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Eskişehirli Sporcu Melisa Durak Türkiye Şampiyonu Oldu

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Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Türkiye Halter Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcu Melisa Durak, 82,5 kilogram sikletinde yarışarak toplamda 241 kilogram kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.

Eskişehirli sporcu Melisa Durak, Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Ankara'da düzenlenen şampiyonaya Eskişehir'en katılan görme engelli sporcu Melisa Durak, 82,5 kilogram sikletinde yarıştı. Bench press ve powerlifting hareketlerinde toplamda 241 kilogram kaldıran Durak, Türkiye şampiyonu oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla sporcu ve antrenörlerini tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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