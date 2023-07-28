Eskişehirli Sporcu Ayşe Berra Tuncel Bronz Madalya Kazandı

Eskişehirli sporcu Ayşe Berra Tuncel, Anadolu Yıldızlar Mini Ligi Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü olarak, bronz madalyanın sahibi oldu.

Eskişehirli sporcu Ayşe Berra Tuncel, Anadolu Yıldızlar Mini Ligi Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü olarak, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından 23-27 Temmuz tarihleri arasında Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası gösterişli mücadelelerin ardından sona erdi. Şampiyonaya Eskişehir'den katılan Ayşe Berra Tuncel, 3'üncülük mücadelesini kazanarak, bronz madalyanın sahibi oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, genç sporcu ve antrenörleri tebrik etti. - ESKİŞEHİR