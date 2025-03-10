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Eskişehirli öğrenciler şampiyonlarda büyük başarılar elde etti

Eskişehirli öğrenciler şampiyonlarda büyük başarılar elde etti
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Antalya, İstanbul ve Mersin'de gerçekleştirilen spor organizasyonlarına katılım sağlayan Eskişehirli öğrenciler çok sayıda şampiyonluk ve derece ile döndü.

Antalya, İstanbul ve Mersin'de gerçekleştirilen spor organizasyonlarına katılım sağlayan Eskişehirli öğrenciler çok sayıda şampiyonluk ve derece ile döndü.

Okullararası Kros Türkiye Şampiyonası, Antalya'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya Eskişehir'den çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Organizasyonda TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Özkara, Genç A Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu; TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi, Genç A Kızlar kategorisinde Türkiye 4'üncüsü; Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu Yıldız Erkekler Takımı, Türkiye 2'ncisi, Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu öğrencisi Emrah Akkuş, Yıldız Erkekler Ferdi Kros kategorisinde Türkiye 4'üncüsü ve Atayurt Okulları öğrencisi Medine Nur Topçu ise Genç Kızlar B 3000 metre kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

Eskişehirli öğrenciler hem İstanbul hem de Mersin'den dereceler ile döndü

İstanbul'da gerçekleştirilen U18 Heptatlon Türkiye Şampiyonası'nda ise, TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi öğrencisi Halil İbrahim Yurtyapan, Türkiye Şampiyonu olma başarısını gösterdi. Mersin Seyfi Alanya Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Sivrihisar İhsan Biçerli Anadolu Lisesi öğrencisi İsa Tugay da Cirit Atma kategorisinde 60 metrelik derecesi ile Türkiye 2'nciliği elde etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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