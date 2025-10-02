Haberler

Eskişehirli Murat Cırık, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Oldu

Eskişehirli Murat Cırık, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde memur olarak görev yapan Murat Cırık, 46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda +80 kg ayakta yarışanlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Cırık, başarıları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ı ziyaret etti.

Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde memur olarak görev yapan ve '46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Murat Cırık, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'a ziyarette bulundu.

46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, Bulgaristan'ın Albena şehrinde düzenlendi. 60 ülkeden sporcuların yer aldığı şampiyonaya Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde memur olarak görev yapmakta olan Murat Cırık da katılım sağladı. Cırık, +80 kg ayakta yarışanlar kategorisinde sol kolda dünya şampiyonu oldu. Büyük bir başarıya imza atan Murat Cırık, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Aydın, bu gurur verici başarıdan dolayı Cırık'ı tebrik ederek, eğitim camiası adına kendisiyle gurur duyduklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası

7 başkan daha AK Parti'ye katılıyor! Rozetleri bugün takılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.