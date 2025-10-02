Eskişehirli Murat Cırık, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Oldu

Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde memur olarak görev yapan ve '46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Murat Cırık, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'a ziyarette bulundu.

46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, Bulgaristan'ın Albena şehrinde düzenlendi. 60 ülkeden sporcuların yer aldığı şampiyonaya Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde memur olarak görev yapmakta olan Murat Cırık da katılım sağladı. Cırık, +80 kg ayakta yarışanlar kategorisinde sol kolda dünya şampiyonu oldu. Büyük bir başarıya imza atan Murat Cırık, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Aydın, bu gurur verici başarıdan dolayı Cırık'ı tebrik ederek, eğitim camiası adına kendisiyle gurur duyduklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR