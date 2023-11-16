Eskişehirli Minik Judocular Afyonkarahisar'da Madalyalar Kazandı

Eskişehirli minik judocular, Afyonkarahisar'da düzenlenen 100. Yıl Süper Minikler Judo Turnuvası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Alt yaş kategorilerin mücadele ettiği '100. Yıl Süper Minikler Judo Turnuvası 'Afyonkarahisar'da düzenlendi. Turnuvaya Eskişehir'den katılan minik judocular, müsabakalara adeta damga vurdu. Çeşitli kategorilerde başarı elde etmek içim mindere çıkan sporcular, büyük mücadelelere sahne olan turnuvada 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise başarılı minik sporcuları resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla tebrik etti. Paylaşımda, "Kendileri küçük, yürekleri büyük sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR