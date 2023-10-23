Eskişehirli Milli Tekvando Sporcusu Avrupa 3'üncüsü

Eskişehirli milli tekvando sporcusu Aybel Yeler, Avrupa 3'üncüsü oldu.

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası 19-21 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlendi. Şampiyonaya Eskişehirli milli sporu Aybel Yeler de katıldı. Kızlar +176 santimetre kategorisinde mücadele eden genç sporcu, Avrupa 3'üncüsü olarak, bronz madalyanın sahibi olmaya hak kazandı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Aybel'i ve antrenörlerini tebrik ederek, yeni başarı temennilerinde bulundu. - ESKİŞEHİR