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Eskişehirli Milli Atlet Eda Nur Tulum Türkiye Rekoru Kırdı

18 Aralık 2023 09:50 Güncelleme: 09:52 Abone Ol

Eskişehirli milli atlet Eda Nur Tulum, Büyükler 600 Metre yarışmasında Türkiye rekoru kırarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tulum, 1 dakika 33 saniye 88 saliselik derecesiyle rekoru elde etti.