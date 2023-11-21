Eskişehirli Kareteciler İller Arası Karate Ligi'nde 8 Madalya Kazandı

Eskişehirli kareteciler, 22 ilden bin 441 sporcunun katıldığı 'İller arası Karate Ligi'nde 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Eskişehirli kareteciler, 22 ilden bin 441 sporcunun katıldığı 'İller arası Karate Ligi'nde 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

İller arası Karate Ligi Kocaeli'de düzenlendi. Turnuvaya 22 ilden bin 441 sporcu katıldı. Yarışmaya Eskişehir'den katılan kareteciler, gösterdikleri başarılarla dikkatleri üzerine çekti. Farklı kategorilerde mindere çıkan sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. - ESKİŞEHİR