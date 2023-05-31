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Eskişehirli Karateci Balkan Şampiyonası'nda 3'üncü Oldu

Eskişehirli Karateci Balkan Şampiyonası'nda 3'üncü Oldu

Spor Haberleri

Karadağ'da düzenlenen Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Perihan Naz Sakinaz 3'üncü oldu.

Karadağ'da düzenlenen Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Perihan Naz Sakinaz 3'üncü oldu.

26-28 Mayıs tarihleri arasında Karadağ'ın Bar kentinde düzenlenen Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası sona erdi. 10 ülkeden toplam bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada Eskişehir'i temsilen mindere çıkan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Perihan Naz Sakinaz rakibini mağlup ederek 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden ise konuyla ilgili olarak sporcu için tebrik mesajı yayınlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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