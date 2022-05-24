Eskişehirli Hilal Türkiye 2'incisi oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehirli Hilal Türkiye 2'incisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Eskişehirli Hilal Türkiye 2'incisi oldu

Eskişehir'de 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Taşdöven, Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası'nda 2'inci olarak gümüş madalya kazandı.

Eskişehir'de 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Taşdöven, Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası'nda 2'inci olarak gümüş madalya kazandı.

Milli İrade İlkokulu'nda 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Taşdöven, Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Su balesi figür ve solo gösterisi kategorisinde Eskişehir 1'incisi olan minik sporcu, Türkiye şampiyonasında ise 2'inci oldu. Gümüş madalyayı alan Hilal Taşdöven, okulunda da sevgiyle karşılandı. Minik sporcu Okul Müdürü Muhittin Mot tarafından tebrik edilerek, ödüllendirildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir, Türkiye, Gümüş, Yüzme, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title