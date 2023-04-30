Eskişehirli genç sporcular, Türkiye Şampiyonası'ndan 5 madalya ile döndü

Eskişehirli genç sporcular, Denizli'de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Eskişehirli genç sporcular, Denizli'de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular, Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya kazanma sevinci yaşadı. 25-30 Nisan tarihlerinde Denizli'de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Çocuk Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Perihan Naz Sakinak, Rüzgar Yörümez ve Sümeyra Yıldız altın madalya kazandı. Diğer sporculardan Yasemin Yağmur gümüş, Osman Karavil ise bronz madalya kazandı. Toplamda 60 ilden 3 bin 500'ü aşkın sporcunun katıldığı şampiyonada madalya kazanan başarılı Eskişehirli sporcular için Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tebrik mesajı yayımladı. - ESKİŞEHİR

Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023