Eskişehirli genç boksör bu kez Türkiye şampiyonluğu yaşadı

Daha önce Dünya şampiyonu olan 13 yaşındaki Eskişehirli boksör Emircan Coşkun, bu kez Türkiye şampiyonu oldu.

Eskişehirli 13 yaşındaki genç boksör Emircan Coşkun, 20 -27 Haziran arasında Kocaeli'nde gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks şampiyonasında Yıldız Erkekler 69 kilo Light Contact kategorisinde mücadele etti. Genç eldiven, 78 ilden 4 bin 850 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada 5 rakibini yenerek Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Daha önce yine Yıldızlar kategorisinde Dünya şampiyonu olan Coşkun, hedefi olan Milli Takıma bir adım daha yaklaştı. Çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini belirten Coşkun, Eskişehir'e şampiyon olarak döndü. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor