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Eskişehirli Genç Atlet Eda Nur Tulum Şampiyon Oldu

Eskişehirli Genç Atlet Eda Nur Tulum Şampiyon Oldu

Spor Haberleri

Eskişehirli genç atlet Eda Nur Tulum, Erzurum'da gerçekleşen 8. Sprint Bayrak Kupası'nda 400 metrede 54.54'lük derecesi ile şampiyon oldu. Yarışlara 5 ülkeden 106 sporcu katıldı.

Eskişehirli genç atlet Eda Nur Tulum, Erzurum'da 5 ülkeden 106 atletin katılımıyla gerçekleşen 8. Sprint Bayrak Kupası'nda 400 metrede 54.54'lük derecesi ile şampiyon oldu.

Erzurum'da Kazım Karabekir Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen Uluslararası Sprint Bayrak Kupası, sekizinci kez düzenlendi. Yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, Lübnan, Kırgızistan ve İran'dan 106 sporcu katıldı. Kırdığı rekorlar ile birçok kez gündeme gelen Eskişehirli atlet Eda Nur Tulum da başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kadınlar 400 metrede 54.54'lük derece ile birinci olan Tulum, açık hava kupasını şampiyonlukla kapattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurum Spor Haberler

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