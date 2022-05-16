Eskişehirli dövüşçü Ebru Sönmez Dünya Kupası'nda ücüncülüğünü ilan etti - Haberler

Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda yarı finalde Avustralya rakibine ceza puanından dolayı mağlup olan Eskişehirli milli dövüşçü Ebru Sönmez turnuvada üçüncü oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından İstanbul'da 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası düzenlendi. Aralarında Eskişehirli milli dövüşçülerinde bulunduğu 1700 Türk sporcunun haricinde 52 farklı ülkeden katılım gösteren yabancı sporcularla beraber toplamda 3100'ün üzerinde dövüşçü ringe çıktı. Son maçında Avustralyalı rakibi karşısında ceza puanından dolayı mağlup olan tecrübeli sporcu Ebru Sönmez, şampiyonada üçüncülüğünü ilan etti.

Ebru Sönmez, hedeflerinden bahsetti

Büyük Kadınlar kategorisine 66 kilogram sikletinde dövüşen kadın milli sporcu Ebru Sönmez, "Turnuvaya çok iyi hazırlandım fakat ceza puanımdan dolayı rakibime yarı finalde elendim. Sırada ise Kocaeli'nde yapılacak Türkiye Şampiyonası var ve oradaki puan duruma göre İslami Dayanışma Oyunları için ringe çıkacağım" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor