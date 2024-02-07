Eskişehirli doğa yürüyüşçüleri Bursa'ya giderek karlı ormanda 17 kilometrelik yürüyüş yaptı

Eskişehirli doğa yürüyüşçüleri Bursa'ya giderek karlı ormanda 17 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Engin Atalan koordinesindeki Eskişehirli doğa yürüyüşü tutkunları, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Güneykestane Mahallesi'ne gitti. Atalan ve beraberindeki 13 kişilik ekip mahalle yakınlarında bulunan sık ormanlık alanda yürüyüş yaptı. Yaklaşık 17 kilometre uzunluğunda süren yürüyüşte, ekip üyelerince yeni açan bazı çiçekler fotoğraflandı. Yürüyüşün ardından ekip hatıra fotoğrafı çekindikten sonra Eskişehir'e geri döndü. - ESKİŞEHİR