Eskişehirli Doğa Açıkgöz, Anadolu Yıldızları Türkiye Finali'nde Şampiyon Oldu

Eskişehir'den genç sporcu Doğa Açıkgöz, 54 kilogram kumitede Anadolu Yıldızları Türkiye Finali'nde şampiyonluk kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Eskişehir'den Anadolu Yıldızları Türkiye Finali'ne katılan Doğa Açıkgöz, 54 kilogram kumitede Türkiye şampiyonu oldu.

Anadolu Yıldızları Türkiye Finali, 14-17 Ağustos 2025'te tarihleri arasında Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlendi. Finale, Eskişehir'den genç sporcu Doğa Açıkgöz katılım gösterdi. Açıkgöz, 54 kilogram kumitede Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
