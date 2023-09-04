Eskişehirli dalgıçlar sualtı güzelliklerini görüntüledi

Eskişehirli dalgıç ekibi Muğla'da derinliklere dalıp eşsiz manzaraları fotoğrafladı.

Eskişehirli dalış eğitmeni Ercan Dülger önderliğindeki sualtını severler ve merak edenler dalış için Muğla'nın Datça ilçesine gitti. 20 kişilik ekiple dalış yapan Ercan Dülger keyifli anlar yaşadı. Ekip, dalışlarında dünya taşımacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan amforaları görüntülemeyi ihmal etmedi. Yapay resif olarak adlandırılan, su altı canlılarının yuvası dalgıçlar tarafından fotoğrafladı. Daha sonra dalgıçlar sualtı meraklılarının uğrak noktası olan sahil güvenlik batağına doğru yüzdüler. Eskişehirli sualtı meraklıları batığı görüntüleyerek unutulmaz anlar yaşadı. - ESKİŞEHİR