Eskişehirli dalgıçlar 20 metre derinlikteki kargo uçağı ve tankı fotoğrafladı

Eskişehirli dalgıçlar, deniz altında 20 metrede batık tank ve uçağı fotoğrafladı.

Eskişehirli dalış eğitmeni Ercan Dülger, Antalya'nın Kaç İlçesi'ne dalış yapmak için öğrencileri ile birlikte gitti. Yaptıkları dalışta keyifli dakikalar geçiren Dünger ve öğrencileri deniz altına batırılmış kargo uçağı ve tankı fotoğrafladı. Adeta aksiyon filminin içinde hissettiklerini belirten Dülger, 14 metrede tankı 20 metrede ise uçakla karşılaştıklarını ifade etti.

Yapılan dalışla ilgili konuşan eğitmen Ercan Dülger, "Dalıcılarımızı suyun altındaki güzelliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu etkinliğimizde Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeydik. Amacımız dalıcılarımızı su altında bulunan doğal ve yapay batıklar ile buluşturmaktı. Kaş da bulunan uçak batığı, tank batığı ve dimitri batığına dalışlarımızı gerçekleştirdik. Gerçekten eşsiz anlardı ve bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraflamaya gayret ettik. Gelişim dalışlarımızı tamamladık" diye konuştu.

(Bahadır Turgut /İHA)