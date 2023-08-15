Eskişehirli Bisikletçi Kaza Yaptı, Yarışı Tamamladı

Belçika'da düzenlenen Dağ Bisikleti Dünya Kupası'na Eskişehir'den katılan Gökay Konuk, kaza yapmasına rağmen, kırık bisikletini bantlayarak yarışı orta sıralarda bitirdi. Kardeşi Eda Konuk ise teknik sorunlar yaşasa da yarışı tamamladı.

Belçika'da düzenlenen Dağ Bisikleti Dünya Kupası'na Eskişehir'den kız kardeşi ile katılan Gökay Konuk, kaza yapmasına rağmen, kırık bisikletini bantlayarak yarışı orta sıralarda bitirdi.

Belçika'da düzenlen 2023 UCI Mountain Bike Eliminator World Cup Oudenaarde (Dağ Bisikleti Dünya Kupası) yarışlarına Eskişehir'den Gökay Konuk, kardeşi Eda Konuk'la birlikte katıldı. Ağabey Konuk, yarışa başladıktan hemen sonra ilk turda kaza yaptı. Kazada bisikleti kırılan ve kendisi de yaralanan Gökay Konuk, yarışı bisikletini bantlayarak orta sıralarda bitirdi. Kız kardeşi Eda Konuk'ta bisikletinin zincirinin arızalanmasından dolayı yarıştan geri düşse de pes etmeyerek yarışı bitirdi. Yurtdışından ter döken ve art arda sorunlarla mücadele eden kardeşler, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için çabaladı.

Ağabey Gökay Konuk, "Dünya Kupasında ilk turda kaza yaptım. İki kez düştüm ve bisikletim kırıldı. Yarışa zor da olsa devam ettim. İkinci etapta ağrılara rağmen sürdüm sonra en son yarışa da katıldım. Orta sıralarda yarışı tamamladık. İstediğim sonucu alamasam da ülke bayrağını temsil etmek yeterli oldu. Kardeşim Eda da teknik sorun yaşadı birinci sırada yarışta ilerlerken zincirinde sorun yaşadı. Ekibi yakaladı mücadelesini verdi. Bayrağımızı en iyi şekilde temsil ettik" dedi. - ESKİŞEHİR