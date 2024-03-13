Eskişehirli Badmintoncular İftar Sonrası Antrenmana Devam Ediyor

Eskişehir'de 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına hazırlanan badmintoncu sporcular, çalıştıkları salonda birlikte iftar yapıp hazırlıklarına devam etti.

Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına hazırlanan Eskişehirli badmintoncu sporcular, antrenman arasında oruçlarını açarak, hazırladıkları sofrada iftar yaptılar. Daha öne hem yurtdışında hem de ülke genelinde birçok derece elde eden ve 'altın jenerasyon' olarak da isimlendirilen genç sporcular, iftar sonrası Antrenör Volkan Şener eşliğinde antrenmanlarına kaldıkları yerden devam ederek şampiyonaya hazırlanmayı sürdürdüler. - ESKİŞEHİR