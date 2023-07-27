Eskişehirli Atlet Eda Nur Tulum Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Gümüş Madalya Kazandı

Eskişehirli atlet Eda Nur Tulum, 17'ncisi düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 53.32'lik derece ile 2'nci olarak gümüş madalya kazandı. Tulum, alt yaş kategorilerinde de birçok başarıya imza atmıştır.

Eskişehirli atlet Eda Nur Tulum, 17'ncisi düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF), 53.32'lik derece ile 2'nci olarak gümüş madalya kazandı.

Eskişehirli atlet Eda Nur Tulum, atletizmde başarıya doymuyor. Alt yaş kategorilerinde birçok başarıya imza atan Tulum, Slovenya'nın Maribor kentinde 17'ncisi düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde de adından söz ettiriyor. 23-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivalde 400 metre finallerinde yarışan milli atlet, 53.32'lik derece ile 2'nci olarak gümüş madalya kazandı. Milli atletin başarısıyla gururlanan sporseverler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Eda Nur için tebrik mesajları paylaşırken, yeni başarı dileklerinde bulundu. - ESKİŞEHİR