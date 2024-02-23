Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Öğrencisi Aynişah Akkoca Minikler Kız Judo İl Birincisi

Eskişehir'de 'Okul Sporları' faaliyetleri kapsamında, Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Aynişah Akkoca, 'Minikler Kız Judo' müsabakalarında il birinciliğini kazandı.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 'Okul Sporları" programı kapsamında yer alan 'Judo' Eskişehir İl birinciliği müsabakaları, Eskişehir Yenikent Spor Salonu'nda yapıldı. Düzenlenen finalde, rakibine karşı galip gelerek il birinciliğini hak eden Aynişah Akkoca madalyayı kazanan taraf oldu. Eskişehir Ticaret Borsası ortaokulu ve Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, "Şampiyon olan ve okulumuza 'Judo' alanında madalya kazandıran Aynişah kızımızı ve antrenörlerini gösterdiği başarısından dolayı tebrik ediyorum. Okulda da küçük bir tören düzenlendik ve şampiyon öğrencimizi ödüllendirdik" dedi - ESKİŞEHİR