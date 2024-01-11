Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Kız Masa Tenisi Takımı Birincilik Kazandı

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu, Kız Masa Tenisi Takımı Eskişehir birinciliği kazandı.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 'Okul Spor Faaliyetleri' programı kapsamında yer alan masa tenisi Eskişehir İl Birinciliği müsabakaları: Eskişehir Çamlıca Kemal Unakıtan Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuvaya 10 okul takımı katıldı. Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Kız Takımı, B grubunda ilk sırada yer alarak ana tabloya kaldı. Tablo müsabakalarında finale kalan Ticaret Borsası Ortaokulu, her maçında heyecana ve çekişmeye sahne oldu. Finalde de galip gelerek birinciliği hak etti. Kupayı kaldıran taraf oldu. Aynı turnuvada Ticaret Borsası Ortaokulu erkek masa tenisi de 20 okul arasından 7. sıraya yerleşti.

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu ve Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay düzenlenen törende, "Geçtiğimiz yıl küçük kızlar kategorisinde birinci olan kız takımımız, bu yıl da Yıldızlar kategorisinde birinci olarak başarılarının tesadüf olmadığını göstermiş oldular. Başarı gösteren sporcularımızı ve öğrencilerinin antrenörü Beden Eğitimi öğretmenimiz Emre Soykut'u tebrik ediyorum" dedi.

Okulda da küçük bir tören düzenlendi ve Şampiyon öğrenciler ödüllendirildi. - ESKİŞEHİR