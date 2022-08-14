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Eskişehir spor haberleri: Sudem Denizli'den Eskişehir'e gümüş madalya geldi

Eskişehir spor haberleri: Sudem Denizli'den Eskişehir'e gümüş madalya geldi

Eskişehir haberler... Yüzme kadınlar 100 metre kategorisinde ikinci olan Eskişehirli milli yüzücü Sudem Denizli, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yüzme kadınlar 100 metre kategorisinde ikinci olan Eskişehirli milli yüzücü Sudem Denizli, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Eskişehirli milli yüzücü Sudem Denizli, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Yüzme kadınlar 100 metre sırtüstü kategorisinde ikinci olan rekortmen sporcu Denizli, 1.02.61'lik derecesi ile ikinciliğe adını yazdırmaya başardı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizli Spor Haberler

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