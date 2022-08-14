Eskişehir spor haberleri: Sudem Denizli'den Eskişehir'e gümüş madalya geldi Eskişehir haberler... Yüzme kadınlar 100 metre kategorisinde ikinci olan Eskişehirli milli yüzücü Sudem Denizli, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Yüzme kadınlar 100 metre kategorisinde ikinci olan Eskişehirli milli yüzücü Sudem Denizli, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Eskişehirli milli yüzücü Sudem Denizli, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Yüzme kadınlar 100 metre sırtüstü kategorisinde ikinci olan rekortmen sporcu Denizli, 1.02.61'lik derecesi ile ikinciliğe adını yazdırmaya başardı. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Spor Denizli Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Eskişehir spor haberleri: Sudem Denizli'den Eskişehir'e gümüş madalya geldi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.