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Eskişehir spor haberleri: Konyaspor-Hatayspor kozlarını Eskişehir'de paylaşacak

Spor Haberleri

Eskişehir spor haberleri: Konyaspor-Hatayspor kozlarını Eskişehir'de paylaşacak

Gelen Eskişehir haberine göre Süper Lig'in 6. Haftasında oynanacak olan Konyaspor-Hatayspor maçının Eskişehir Yeni Stadyumunda oynanmasına karar verildi.

Süper Lig'in 6. Haftasında oynanacak olan Konyaspor- Hatayspor maçının Eskişehir Yeni Stadyumunda oynanmasına karar verildi.

Konya Büyükşehir Stadyumunun zemininde oluşan hasardan dolayı Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanması gereken Başakşehir ve Fenerbahçe maçları Eskişehir'de oynamıştı. Konya Büyükşehir Stadyumunda devam eden bakım çalışmalarından dolayı Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Konyaspor-Hatayspor maçı da Eskişehir'de olacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan planlamaya göre, 10 Eylül saat 17.00'da oynanması planlanan Süper Lig maçının Eskişehir Yeni Stadyumunda oynanmasına karar verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Konyaspor Hatayspor Eskişehir Spor Haberler

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