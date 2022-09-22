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Eskişehir spor haberleri | Eskişehir'de 10-18 yaş hentbol çalışmaları başladı

Spor Haberleri

Eskişehir spor haberleri | Eskişehir'de 10-18 yaş hentbol çalışmaları başladı

Edinilen Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları 10-18 yaş hentbol çalışmaları başladı.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları 10-18 yaş hentbol çalışmaları başladı.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen GSB Spor Okulları çalışmaları başladı. 10-18 yaş hentbol grubuna kış sezonu için bugüne kadar 50 çocuk kayıt yaptırdı. Gökmeydan ve Porsuk spor salonlarında gerçekleştirilen antrenmanlarda antrenörler Tolunay Akalın ve Fatma Dolgun görev alıyor. Gençleri ve çocukları sportif aktivitelerle buluşturan çalışmaların yoğun tempoyla süreceğini aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, uygun yaş aralığındaki adayların sezon boyunca devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir gençlik Spor Haberler

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