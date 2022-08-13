Eskişehir haberleri! A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak

Eskişehir haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karara göre 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te oynanacak olan A. Konyaspor-Başakşehir FK maçı, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karara göre 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te oynanacak olan A. Konyaspor- Başakşehir FK maçı, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

TFF Maç Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu Konyaspor Büyükşehir Stadyumu zemininin, sporcu sağlığını tehdit ettiğini ve futbol oynamaya müsait olmadığını raporlandı. TFF'nin aldığı karara göre 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'de karşılaşılacak olan A.Konyaspor - Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig maçının, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacağı kararlaştırıldı.

(Oğulcan Öner/İHA)