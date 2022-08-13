Haber : Eskişehir haberleri! A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haberleri! A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak

 - Güncelleme:
Eskişehir haberleri! A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak

Eskişehir haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karara göre 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te oynanacak olan A. Konyaspor-Başakşehir FK maçı, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karara göre 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te oynanacak olan A. Konyaspor- Başakşehir FK maçı, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

TFF Maç Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu Konyaspor Büyükşehir Stadyumu zemininin, sporcu sağlığını tehdit ettiğini ve futbol oynamaya müsait olmadığını raporlandı. TFF'nin aldığı karara göre 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'de karşılaşılacak olan A.Konyaspor - Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig maçının, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacağı kararlaştırıldı.

(Oğulcan Öner/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Başakşehir Eskişehir Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title