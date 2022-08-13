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Eskişehir spor haberi... Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maç sonucu: 2-0

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Eskişehir spor haberi... Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maç sonucu: 2-0

Eskişehir haber... Yeni sezon hazırlık çerçevesinde karşılaşılan Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maçı, 2-0 sona erdi.

Yeni sezon hazırlık çerçevesinde karşılaşılan Eskişehirspor- Ayvalıkgücü Belediyespor maçı, 2-0 sona erdi.

Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde bugün saat 17.00'da Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı. Afyon Zafer Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ikinci hazırlık maçında Eskişehirspor, rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. Hazırlık maçının ilk devresine 0-0 girilen müsabakada goller, 61'nci ve 82'nci dakikalarda geldi. Fiziksel teması bol olan karşılaşmada ise oyun hakem düdüğü ile birçok kez durdu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ayvalıkgücü Belediyespor Eskişehirspor Spor Haberler

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