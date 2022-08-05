Eskişehir spor haberi: Çağatay Han Torun: "2. Lig ile 3. Lig arasında kalite farkı yok, oyuncular parasından dolayı 3. Lig'i tercih ediyor" - Haberler

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Eskişehir spor haberi: Çağatay Han Torun: "2. Lig ile 3. Lig arasında kalite farkı yok, oyuncular parasından dolayı 3. Lig'i tercih ediyor"

Eskişehir spor haberi: Çağatay Han Torun: '2. Lig ile 3. Lig arasında kalite farkı yok, oyuncular parasından dolayı 3. Lig'i tercih ediyor'

Eskişehir spor haberine göre Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, "2. lig ile 3. lig arasında kalite farkı yok, oyuncular parasından dolayı 3. Lig'i tercih ediyor" dedi.

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Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, "2. lig ile 3. lig arasında kalite farkı yok, oyuncular parasından dolayı 3. Lig'i tercih ediyor" dedi.

Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "2. Lig ile 3. Lig arasında çok fazla kalite farkı yok. Tam tersi kaliteli oyuncuların tamamı 3. Lig'de. Çünkü bu ligde para var. Santrafor alacağız, oyuncuya 1 milyon TL veriyoruz. Oyuncu 1.5 milyona 3. Lig'e gidiyor. Oyuncularımız 2. Lig kalitesinde oyuncular ama 3. Lig'de çok ciddi paralar aldıkları için onları alma şansımız olmuyor. 3. Lig'de dönen paralar dudak uçuklatan cinsten. Oyuncu en fazla 35 yaşına kadar futbolcu olacağını düşünüyor ve tercihini de kariyer isteyenlerin dışında 3. Lig'den yana kullanıyor" dedi.

Kulübün isminin değiştirildiğinin altını çizen Torun, "Takımımız resmi adı Kırşehir Futbol ve Spor Kulübü olarak kayıtlara girdi. Bu isim TFF'ye yollandı. Bizler ise Kırşehir Futbol Kulübü ismini kullanmayı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl ki oyuncuların gönderilmesi ile ilgili eleştiriler de alıyoruz. Kimseyi göndermedik. Performansından memnun olmadığımız oyuncu gidiyor. Memnun olduğumuz oyuncular ise kalıyor" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Neşet Ertaş Kırşehir Futbol Spor Haberler

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