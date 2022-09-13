Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir spor: Eskişehir'de Kadınlar Federasyon Kupası heyecanı

Spor Haberleri

Eskişehir spor: Eskişehir'de Kadınlar Federasyon Kupası heyecanı

Eskişehir haber: Eskişehir'de başlayan Kadınlar Federasyon Kupası hakkında konuşan Eskişehir Basketbol İl Temsilcisi İhsan Küçükaycan, "Bu heyecana ortak olabilecek herkesi tribüne bekliyoruz" dedi.

Eskişehir'de başlayan Kadınlar Federasyon Kupası hakkında konuşan Eskişehir Basketbol İl Temsilcisi İhsan Küçükaycan, "Bu heyecana ortak olabilecek herkesi tribüne bekliyoruz" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 13-19 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de Kadınlar Federasyon Kupası düzenleniyor. Yenikent Şehit Anıt Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Federasyon Kupası müsabakalarında toplam 16 takım mücadelede edecek. Konuyla ilgili bilgi veren Eskişehir İl Basketbol Temsilcisi İhsan Küçükaycan, "Eskişehirli sporseverlere böyle bir müjdeyi vermenin gururunu yaşamanın yanı sıra ayrıca bu heyecana ortak olabilecek herkesi tribünlere bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Turnuva boyunca tüm basketbol müsabakalarının ücretsiz olarak izlenebileceğini belirten Küçükaycan, ayrıntılı bilgilerin Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Eskişehir İl Basketbol Temsilciliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Eskişehir Türkiye Eylül Spor Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title