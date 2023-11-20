Eskişehir Şoförler Odası Başkanı Seyitgazispor'a Destek Sözü Verdi

Eskişehir Şoförler Odası Başkanı Kadir Ağır, Eskişehir Süper Amatör Lig ekibi Seyitgazispor Kulübü'ne destek sözü verdi.

Eskişehir Süper Amatör Lig ekibi Seyitgazispor Kulübü Başkanı Mutlu Er, Eskişehir Şoförler Odası Başkanı Ağır'ın makamında gerçekleşen ziyarette Eskişehir Şoförler Odası Başkan Yardımcısı Recep Kılınçarslan ve Lokman Duru ile görüş alışverişinde bulundu. Şoförler Odası Başkanı Ağır, ligde mücadele eden Seyitgazispor'a başarılar dileyerek, kulübün her zaman maddi ve manevi yanında olacağı sözünü verdi. Ziyarette Seyitgazispor Kulübü Başkanı Er de Eskişehir Şoförler Odası Başkanı Kadir Ağır'a görevinde başarılar diledi.

Nezaket ziyareti, Seyitgazispor Kulübü Başkanı Mutlu Er'in Eskişehir Şoförler Odası Başkanı Kadir Ağır'a takım forması hediye edilip hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR